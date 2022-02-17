Значительная часть бюджета современных производственных компаний уходит на отопление. Высокие ставки централизованных систем и значительные затраты на энергоносители заставляют тратить серьезные суммы, буквально, на воздух. «УКРАВТОНОМГАЗ» предлагает избавиться от лишних трат на отопление предприятий в Украине за счет организации газоснабжения предприятия и создания автономной системы отопления.

Почему желательно организовать газовое отопление сейчас

Ситуация с газовыми компаниями сегодня напряженная. Вполне возможно, что некоторые промышленные объекты будут ограничены в поставках природного газового топлива. Альтернатива — сжиженный газ пропан-бутан (СУГ). Преимущества такого решения:

Высокая энергоэффективность. Защита от краж — никто не врежется в газопровод и не будет отводить газ себе. Точный учет, т. к. топливо перевозится в резервуарах, которые можно взвесить. Сниженные затраты на обслуживание (по сравнению с дизельным топливом).

Что нужно и как это работает

Для организации отопительной схемы на газовом топливе на территории компании устанавливаются наземные или подземные резервуары. В них спецмашины сливают привезенное топливо. Для обеспечения безопасности на объекте используется дополнительное оборудование: конденсатосборники, предохранительные клапаны, искроотводы. Если планируется высокий уровень потребления, стоит поставить испаритель. Он помогает поддерживать необходимый уровень давления. Подробную схему см. по ссылке: https://ukravtonomgaz.ua/ru/scheme/predpriyatiya.

Стоит ли подключаться, если уже есть централизованное ГС?

Чаще всего заказчики независимых схем газификации вынуждены это делать, т. к. не могут подключиться к централизованной сети. Но, даже если у вас уже есть газовый трубопровод, рекомендуем установить резервуары со сжиженным топливом. Они могут стать:

основным методом газификации, т. к. сжиженное топливо дешевле и удобнее;

резервным каналом, что особенно актуально для предприятий, где необходима бесперебойная подача горючего;

элементом схемы с узкой задачей, например, работать только на отопление.

Предложения лизинга от «УКРАВТОНОМГАЗ»

Газификация может стать серьезной проблемой для бюджета, поэтому «УКРАВТОНОМГАЗ» предлагает выгодные условия лизинга. Вы получаете готовое решение по использованию газового топлива, внося регулярные платежи. Оборудование поставляется за счет нашей компании.

Лизинг дает не только возможность использовать дорогую схему газификации, но и обеспечивает налоговый кредит по НДС на всю стоимость предмета лизинга, снижает расходы на амортизацию. А проценты по лизингу относятся на валовые затраты.

Вместо заключения

Использование сжиженного газового топлива — отличная альтернатива классической централизованной схеме. При перебоях с поставками компании могут быть ограничены в поставках, но, если сжиженная углеводородная техническая смесь закуплена заранее, такой вариант исключен. «УКРАВТОНОМГАЗ» поможет организовать схему отопления на базе полностью независимых от основной сети источников. Многие компании в Украине уже поняли, что это — выгодно. Попробуйте и вы!