Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока не видит признаков деэскалации в районе границы РФ с Украиной, так как там остается мощная группировка российских сил.

«До тех пор, пока мы не увидим настоящую деэскалацию, нам нужно проявлять осторожность при оценке намерений Кремля», - заявил он в среду в эфире Sky News, передает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что это (напряженность близ Украины, - ред.) сохраняется. Россия не убрала ногу с педали газа», - сказал Уоллес.

Министр заявил, что вблизи Украины сконцентрированы значительные российские силы. По сообщению Sky News, Уоллис оценил их в 60% всех российских сухопутных сил. Также британский министр упомянул и о значительных силах ВМФ России около Украины.

Ранее в среду сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что пока не видит признаков деэскалации.