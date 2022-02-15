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Сретение Господне - напоминание о встрече с Богом, которая должна состояться в жизни каждого человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Праздник установлен в память о Встрече, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова, описанной в Евангелии от Луки (Лк. 2:22–40). В этот день Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца. Младенец Иисус был встречен в храме праведным старцем Симеоном», - напомнил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что Сретение человечества со Христом навсегда изменило мир.

«Праведный Симеон в молитве «Ныне отпущаеши…» исповедует радость по поводу окончания ожидания, освобождения. Плодом встречи стало прощение, освобождение человека от наказания за грех. Никто нам этого дать не мог ранее. Господь принес человечеству свободу от рабства, исцеление искалеченной человеческой природы, восстановление в человеке Образа Божия. И это восстановление происходит не только в жизни земной, но и вечной», - отметил управделами УПЦ.

Он призвал верующих всегда стремиться к встрече с Богом.

«Будем же жаждать встречи со Христом в этой, земной жизни, исполняя Божьи заповеди, доверяя Промыслу и святой воле, угождая Богу добрыми делами. И тогда наша встреча со Христом на Страшном суде будет радостной и спасительной. Такой она стала для праведных Симеона Богоприимца, Анны пророчицы и тысяч святых Божиих угодников», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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