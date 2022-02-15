Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская обратится в суд из-за попытки отстранить ее от должности.

«Я буду обжаловать в судебном порядке события, которые произошли на прошлой неделе, потому что у меня большие сомнения в их законности. Считаю, что все граждане Украины и лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны быть уверены в легитимности оформления такого важного для нашего государства документа как государственный сертификат об уровне владения государственным языком», – написала она в Facebook.

Демская утверждает, что не держится за должность, однако отметила, что произошло «нарушение процедурных моментов».

«Я считаю, что такое дерзкое нарушение процедурных моментов скоординировано министром образования и науки Украины. Вчера состоялась встреча в МОНе, где присутствовали все члены Комиссии. После этой встречи у меня даже сомнений нет», - добавила она.

11 февраля в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили о попытке рейдерского захвата ведомства отдельными членами Комиссии, в частности, о попытках отдельных членов Комиссии незаконно захватить властные полномочия. «Наиболее неприятным моментом в этой печальной истории о надругательстве над законностью является то, что Владимир Мозгунов публично заявлял о причастности к этому министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета», - говорилось в заявлении.

Позже уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что крайне обеспокоен ситуацией вокруг Нацкомиссии и призвал премьера Дениса Шмыгаля принять неотложные меры по возобновлению работы ведомства.

Спустя несколько дней по поручению премьера в Министерстве образования была проведена встреча с заинтересованными сторонами, по итогам которой решено, что для решения проблем в Нацкомиссии по стандартам госязыка будет создана межведомственная рабочая группа для проверки работы и состояния исполнительской дисциплины в ведомстве.