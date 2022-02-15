За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений, сообщил пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Треххизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В окрестностях Песок враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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