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Культура

Соліст популярного гурту розповів про свою службу в лавах ТрО

Соліст популярного гурту розповів про свою службу в лавах ТрО

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився подробицями про свою службу в лавах територіальної оборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як розповідає ТСН, артист навесні 2022 року пішов на фронт добровольцем. В інтерв'ю YouTube-проєкту "Наодинці" Бронюк розповів, що тоді приєднався до 171 батальйону 120-ї бригади ТрО, де займався питаннями логістики та комунікації. Пізніше його перевели до угрупування військ "Дністер", де він продовжив свою діяльність, зокрема завдяки налагодженим контактам з обласною військовою адміністрацією Вінниччини.

Після служби артист подав рапорт на звільнення в запас, зважаючи на складні обставини в родині — його батько має інвалідність першої групи та переніс інсульт.

Нині Віктор Бронюк має бронювання як керівник критично важливого об’єкта культурної інфраструктури — він очолює Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Також виконавець продовжує займатися творчістю та не припиняє волонтерську діяльність.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

троспівакВіктор Бронюкгурт "ТІК"
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