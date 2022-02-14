Принятие постановлений в Госдуме РФ о каком-либо формате признания оккупационных структур может означать только явный отказ России от Минских документов, сказа в комментарии агентству Интерфакс-Украина советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил о ранее сделанных шагах – «принудительная паспортизация на оккупированных территориях, и укрепление рублевой зоны, и фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России». «Все это не просто не предусмотрено «Минском», а противоречит ему», - отметил советник главы Офиса президента.

При этом, напомнил Подоляк, «все участники разносторонних переговорных усилий по вопросу о прекращении войны на Донбассе признают Минские документы как базовый путь для достижения мира. Неоднократно соответствующие заявления звучали и из России как официальная позиция этого государства».

По его мнению, «показателен сам факт того, что в российском парламенте появились два проекта неких решений по вопросу о так называемых «ДНР» и «ЛНР». Один проект решения способен мгновенно разрушить Минский процесс, другой проект решения можно оценить как подготовку почвы для разрушения».

«Возможно, это свидетельствует о разбалансировке внутренних политических процессов в России. Возможно, причина еще в чем-то. Но фактическое отношение российской стороны к Минским документам, которое проявляется в таких проектах, позволяет делать соответствующие выводы", - сказал также он.

Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты 15 февраля два проекта постановления по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Первый проект постановления - это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ, и который предусматривает немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения палатой. Второй проект постановления, который предложили несколько депутатов от фракции «Единая Россия», предусматривает направление сначала в МИД и другие ответственные ведомства инициативы обращения к президенту с просьбой признать независимость республик.