Приближенный к ведомству федерального канцлера фонд "Наука и политика" (SWP) опубликовал объемное исследование, в котором анализируется политика украинского президента. Выводы немецкого проправительственного центра резко контрастируют с елейными оценками украинской власти, распространёнными среди большинства европейских экспертов.

"Завершилась первая половина каденции Владимира Зеленского на посту президента. Явная победа на выборах 2019 года, а также наличие монобольшинства "слуг народа" в парламенте давали нестандартному политику хорошие стартовые условия для реализации его амбициозной программы. Однако спустя два с половиной года картина существенно изменилась. Оппозиция всё громче стала критиковать Зеленского за построение авторитарной вертикали власти. При этом президент находится в открытой конфронтации с самым могущественным олигархом страны, с судебной властью, влиятельными местными элитами и СМИ. Зеленский недооценил собственную неопытность и сложность системы. Правда, это не грозит Украине рецидивом авторитаризма. Однако, учитывая внешнеполитическую ситуацию, вызывает тревогу стремительно нарастающая внутриполитическая нестабильность", - говорится в предисловии к восьмистраничному документу, опубликованному на сайте берлинского фонда "Наука и политика".

Как говорится в докладе, изначально институциональные предпосылки для новоизбранного президента были исключительно хорошими. Зеленский перенес парламентские выборы на июль 2019 года, и основанная им партия "Слуга народа" одержала убедительную победу. Поэтому казалось, что Зеленский почти не столкнётся с сопротивлением в ходе реализации своей программы. Несмотря на некоторые первоначальные успехи, такие как быстро принятая реформа земельного рынка, вскоре стало очевидно, что ни популярности, ни парламентского большинства недостаточно для осуществления обещанных радикальных изменений, то есть для прекращения войны, подъема экономики и борьбы с коррупцией. Напротив, Зеленский столкнулся с сопротивлением со стороны судебной власти, влиятельных неформальных игроков в системе и даже со стороны своей фракции в парламенте. Во внешней политике Зеленский быстро понял, что ключ к миру на Донбассе не в его руках. Так что магия его космического взлета быстро улетучилась. В частности, с февраля 2021 года президент начал раздражать многих наблюдателей игнорированием других конституционных органов, а также верховенства закона при принятии важных решений. "Спустя всего восемь лет после майдана украинские оппозиционеры и эксперты начали обвинять Зеленского в "популистском авторитаризме". По их словам, президент хочет использовать свою популярность среди украинцев для ограничения плюрализма в стране и установления президентской вертикали власти", - отмечают немецкие эксперты.

Политический стиль Зеленского характеризует прежде всего несбалансированная кадровая политика. Здесь президент мечется между двумя крайностями: лояльностью и властью для узкого круга лиц, особенно в Офисе президента, и частыми рокировками, особенно на министерских постах. Особенно сильные позиции в этом плане у Андрея Ермака, главы Офиса президента. В отличие от предыдущих глав президентской администрации, которых считали политическими громоотводами, Ермак стал вторым по влиятельности человеком в нынешней политической системе Украины. Удивительно, что Ермак играет ​​центральную роль в вопросах внутренней и внешней политики и его так много в СМИ. Позиции Ермака еще больше укрепились после ухода в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова.



Совсем другой вопрос – политика Зеленского в отношении исполнительной власти. Здесь у президента вошла в привычку частая смена кадров. Отдельных чиновников, например главу Минздрава, меняли уже трижды. В июле 2021 года президент одним махом заменил большую часть руководящего состава в учреждениях, связанных с безопасностью. Одной из причин кадровых перестановок является популистский рефлекс обвинять других в отсутствии быстрых результатов или эффективных стратегий для защиты собственной репутации. Такое поведение ярко демонстрирует, что Зеленский, несмотря на свое избрание на высший государственный пост, остается аутсайдером в украинской политике. У бывшей телезвезды просто слишком мало связей и нет большой команды, чтобы осуществлять реальное лидерство через свою партию власти, что было типичным для предыдущих президентов. Вместо этого Зеленский пытается управлять страной с помощью небольшой группы доверенных лиц в Офисе президента и близких друзей, таких как глава СБУ Иван Баканов.

Аналитики немецкого фонда упоминают поход Зеленского против олигархов и местных элит, в частности киевского мэра Виталия Кличко. Касательно широко разрекламированного антиолигархического закона SWP отмечает, что "ещё на стадии разработки он подвергался справедливой критике как политически мотивированный популистский акт, направленный в первую очередь против заклятого врага Зеленского – Порошенко". "В целом политический стиль Зеленского конфронтационен и не слишком дипломатичен. Действия президента основаны на убеждении, что он получил беспрецедентный мандат от населения за свою политику и поэтому не должен идти ни на какие компромиссы с другими игроками. Из-за сложной политической системы ему необходимо учитывать принцип "разделяй и властвуй" и формировать политические союзы. Но Зеленский не способен реализовать такие сценарии ввиду отсутствия политического опыта", – говорится в отчёте.

После такого потока критики в адрес Зеленского немецкие эксперты решили сбавить обороты и начали лавировать. С одной стороны, они констатируют "недостаточность доказательств, подтверждающих тезис об авторитаризме Зеленского", и тут же противоречат сами себе, упоминая санкции СНБО в отношении Виктора Медведчука, принятые в обход "судебной практики, не дожидаясь решения суда", а также так называемое дело Порошенко. Здесь уточняется, что Зеленский ранее использовал своё прямое влияние на Генеральную прокуратуру с тем, чтоб этот орган принимал решения в его интересах.

"К середине президентской каденции Зеленского становится ясно, что он остается аутсайдером и что ни личная популярность, ни большинство в парламенте не заменят политический опыт, стабильные связи и дипломатическую сноровку. Вместо того, чтобы покончить с "популистским авторитаризмом", которого опасаются оппоненты Зеленского, президент осуществляет действия, таящие риск дестабилизации политической системы. Ко всему этому добавляется проблема отсутствия хорошего имиджа Украины у западных партнёров", - считают немецкие эксперты.

Являются ли такие выводы сенсационными? Однозначно нет. Но сам факт, что подобные оценки стали звучать от фонда, который консультирует канцлера ФРГ, уже можно рассматривать как серьезный звонок для Зеленского. Кстати, этот же фонд "Наука и политика" в свое время опубликовал вывод о бессмысленности украинской инициативы "Крымская платформа". Так что влиятельные аналитические центры Европы не утратили способность трезво оценивать ситуацию в Украине и политику руководства этой страны.

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