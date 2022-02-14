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На Сретение в храмах Украинской Православной Церкви читается особая молитва на освящение свечей. 

Фото: скрин видео YouTube-каналу «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-канала «Православная Церковь» рассказал настоятель храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.

«Есть церковная традиция освящения свечей на праздник Сретения. Читается особая молитва в конце литургии и в этой молитве испрашивается у Бога благословение даровать силу свечам, чтобы те христиане, которые возжигают их в своих домах, были хранимы Богом», - объяснил отец Петр.

Священник отметил, что верующие просят благословение у Бога использовать сретенские свечи во время молитвы. Согласно православной традиции, сретенские свечи зажигают, когда просят помощи и защиты Божией.

Отец Петр обратил внимание, что свечи, освященные на Сретение, не имеют магической силы, а помогают концентрироваться на молитве.

«Свеча - это не какой-то талисман, это не та вещь, которая сама по себе будет защищать. Она - напоминание о всемогуществе Божием, о том, что только личное участие, только концентрация на молитве и прошении к Богу является основной силой. Свеча - это вспомогательное средство», - подытожил священник.
ForUm

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