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На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину, писатели, художники, артисты, и ученые нашей страны обратились к мировым лидерам с призывом к миру.

Соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет Апостроф.

"Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу", - сказано в обращении.

Известные украинцы призвали всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое.

"Россию, в свою очередь, призываем немедленно увести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократический Запад просим предоставить финансовую помощь и оружие для обороны", - сказано в обращении.

Среди его подписантов - режиссер Олег Сенцов, писательница Ирена Карпа, певец Олег Скрипка, писатель Сергей Жадан и много других украинских деятелей культуры и искусства. Их список продолжает расширяться.
ForUm

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