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Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверили, что наша армия даст достойный отпор стране-агрессору, если Россия решится на полномасштабное вторжение. ВСУ готовы встретить врагов со Стингерами, Джавелинами и NLAW, пишет ASPI.

Сейчас Украина имеет самую мощную армию за последние 15 лет и самую мощную армию в Европе, которую возглавляют боевые генералы и офицеры. Повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город, говорится в совместном заявлении Резникова и Залужного.

"Не сомневайтесь - ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли!" - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас раздаются уже далеко не впервые "объявления" о начале широкомасштабного вторжения России, и стоит воспринимать их как дополнительный способ разрушить намерения врага. Алексей Резников также отметил, что сегодня у Украины беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров, которая, в частности, проявляется в поставках оборонного оружия, что повысило возможности Вооруженных Сил Украины. В течение месяца от разных стран получено около 2 тысяч тонн современного вооружения и боеприпасов и средств, а бойцы уже прошли соответствующее обучение и готовы применять весь арсенал средств. В свою очередь, генерал-лейтенант Валерий Залужный также заверил, что Вооруженные Силы Украины готовы к отпору. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Метель-2022". "Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов - операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна-П" для обучения личного состава Сил ТРО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и надлежащую подготовку. Следовательно, готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", - заявил он.
ForUm

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