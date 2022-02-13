Россия угрожает ядерным оружием за поддержку Украины: «прогнется ли» Запад?

Россия перенесла ядерные учения на февраль, а Путин угрожает применением ядерного оружия в случае, если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть Крым. Является ли это блефом Кремля или его реальными военными намерениями? Эксперты, которых опросил «Главком», признают: Путин пытается повысить ставки до максимума, однако на реальный «ядерный удар по Киеву» во время вторжения он не сможет пойти по целому ряду причин. Однако такие действия и заявления РФ свидетельствуют о росте риска вторжения. Это признают и украинские специалисты, и чиновники Великобритании и США.

Европейские страны будут вовлечены в военный конфликт с Россией с использованием ядерного оружия, если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть Крым военным путем. Такую угрозу высказал президент России Владимир Путин по итогам своих переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В этом случае «победителей не будет», отмечает Путин.

«Потенциалы… НАТО и России – несопоставимые… Но мы также понимаем и то, что Россия – одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь вовлеченными в этот конфликт вне своей воли», – подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к Макрону во время совместной пресс-конференции 8 февраля.

По данным западных медиа, в последние дни Россия не в первый раз угрожает Украине и Западу своим ядерным потенциалом. Так, Financial Times сообщила, что Кремль перенес традиционные осенние учения с использованием ядерных вооружений на середину февраля – на период возможного нового вторжения в Украину. Об этом рассказали на закрытой встрече в Палате представителей Конгресса США председатель Комитета начальников штабов Марк Милли и директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хэйнс.

Двумя днями позже Милли предположил, что в случае успеха российского наступления, захват Киева может произойти «в течение 72 часов», передает Fox News.

Однако в своих официальных заявлениях сам Милли и дипломатические представители США эти слова не подтверждали. «Главком» обратился в посольство США в Украине за комментарием и ожидает ответа.

Пока стоит отметить, что информацию о ядерных учебах и их проведении запустила сама Россия в начале года. Со ссылкой на неназванный источник в минобороны РФ об этом 3 января сообщили федеральные СМИ. Одна конкретная деталь в этих сообщениях – громкое название учения «Гром». Поэтому такой «перенос» можно расценивать и как дополнительное давление на Украину и Запад в ситуации с «вероятным вторжением».

Что говорят путинские СМИ

Стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России состоятся в начале 2022 года. Об этом сообщил «Тасс» со ссылкой на источник, близкий к минобороны РФ. В агентстве уточнили, что у них нет официального подтверждения этой информации. Однако еще в начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал проведение двух больших учений в 2022 году, а также пополнение армии страны почти на 15 тыс. человек. Речь идет о стратегических командно-штабных учебах «Восток» и «Гром».

Кроме того, глава оборонного ведомства сообщил, что в 2022 году будет введено в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставкой новых образцов вооружения и техники. В учениях «Гром» задействованы ракетные войска стратегического назначения, бомбардировщики дальней авиации ВКС и атомные подводные ракетоносцы ВМФ.

«Ядерный» шантаж: как реагируют Украина и Запад

Испугается ли Запад кремлевских угроз и что будет с поддержкой Украины?

Последним из западных политиков поговорил с Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сказал, что «безопасность и суверенитет Украины могут быть предметом компромисса».

«Геополитической целью России сегодня явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС. Эффективный и длительный диалог с Россией не может и не должен идти из-за ослабления любого европейского государства», – настаивает Макрон в интервью французскому изданию Le Journal du dimanche.

Впрочем, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заговорил о новом порядке в Европе, «который бы устроил всех».

«Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели. Это широкий диалог... по вопросам безопасности, который бы для нас всех создал новый защитно-оборонительный порядок, который бы устраивал всех на континенте», – анонсировал Макрон продолжение переговоров о деэскалации.

С другой стороны, после «ядерной» демонстрации силы Кремлем не изменилась риторика ни США, ни Великобритании, наиболее поддерживающих Украину финансово, дипломатично и вооруженно.

«Я переговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о том, что еще мы можем сделать для сдерживания агрессии России. Мы поддерживаем Украину и ее народ, желающий мира. Мы всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», – цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена американское посольство.

Это заявление было сделано 4 февраля, вскоре после получения американцами информации о ядерных учениях Кремля.

Как реагируют украинские власти на российскую игру мышцами? Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по-прежнему призывает к дипломатическому решению. Но отвергает российские требования, ссылаясь на украинские «красные линии».

«Никаких уступок по суверенитету, территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Никакого прямого диалога с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске. Только граждане Украины будут определять ее внешнеполитический курс», – настаивает Кулеба.

Российские ракеты: блеф, угроза или подготовка к реальному удару?

О чем может свидетельствовать активность Кремля с ракетными вооружениями и его угрозы применить их против Украины и Запада? Эксперты в комментариях «Главкому» говорят об вероятности разных сценариев.

Главной целью этих российских действий и заявлений является информационное влияние, являющееся элементом гибридной войны, признает политический эксперт Олеся Яхно в общении с «Главкомом».

«Я склоняюсь к тому, что это прежде всего – элемент политического давления и увеличение напряжения. Параллельно продолжаются и другие подрывные информационные кампании Кремля. Но никто до конца не знает, что может быть. Даже сама Россия – не знает. Ее действия выглядят достаточно непрогнозируемыми», – предупреждает Олеся Яхно, исследующая и украинскую, и российскую политическую ситуацию.

Попытка Кремля указать Европе «правильный ответ»: «Пожертвуйте Украиной»

«Ядерный шантаж» является продолжением «тактической игры» Кремля в рамках давления на Запад, отмечает экспертный эксперт Юрий Костюченко: «Это уже постепенный перевод шантажа на следующие ступени: повышение градуса до максимума после всех тех ультиматумов, которые использовал Путин. Является ли это реальной угрозой начала ядерного конфликта со стороны России – вряд ли. Этому есть разные объективные помехи. Но мы должны рассматривать и такой сюжет, потому что российское руководство нельзя назвать рациональным».

Значительно вероятнее Костюченко считает разные формы гибридных атак против Украины.

В то же время, по словам Костюченко, те вооружающие Украину западные партнеры не изменят своих намерений после угроз: поскольку политические решения в Вашингтоне и Лондоне уже приняты, и поскольку целью поставки оружия является именно уменьшение риска нового нападения Кремля.

Кремль заговорил о ядерном оружии именно потому, что его предыдущие ультиматумы о нерасширении НАТО Запад просто отверг, объяснил «Главкому» президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Тема эта появилась не случайно: потому что путинский ультиматум был просто отвергнут Западом. И Кремль продолжает поднимать ставки. Потому что на Западе заметна консолидация перед угрозой, но нет единства. Поэтому Путин начинает пугать европейцев ядерным ужасом, – объясняет Гончар. – Это попытка указать Европе «правильный ответ». Мол, вы просто пожертвуйте Украиной – и все будет хорошо».

По мнению специалиста, ряд политиков, в частности, в Германии и Франции, склоняются к этим аргументам.

«Ядерная» игра мышцами – это блеф, направленный прежде всего на западное общество, объясняет политолог Евгений Магда.

«Этот блеф рассчитан на западного потребителя и на то, чтобы в обществах Европы была обеспокоенность и давление на правительства. Кремль знает рычаги западной демократии и пытается применить их. Потому что его прошлые требования США и НАТО просто взяли на смех», – объясняет эксперт мотивы Путина.

Западные разведки и ряд украинских экспертов считают, что Владимир Путин рассматривает возможность совершить «блицкриг» и захватить Киев. Значит ли это, что российский лидер готов атаковать ракетами Киев и другие крупные города?

Михаил Гончар отмечает, что это противоречит фундаментальным идеям российской пропаганды о Киеве как святыне и колыбели «российской цивилизации».

Хозяин Кремля действительно боится прибегать к открытой, не гибридной вооруженной агрессии: единственный вероятный сценарий, при котором это возможно – вторжение после масштабной провокации, в которой обвинят Украину, предполагает Олеся Яхно.

Евгений Солонина, для «Главкома»