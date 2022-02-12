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В Киеве, на территории столичного храмового комплекса в честь праведного Иоанна Кронштадского Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь священномученника Дионисия Ареопагита.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, великий чин освящения нижнего храма совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Настоятель храма - благочинный второго Дарницкого благочиния протоиерей Нестор Коломиец отметил, что это первый храм в честь святого на территории Украины.

«Дионисий Ареопагит – великий угодник Божий, ученик святого апостола Павла, о котором упоминается в Библии. Он был членом Афинского Ареопага, проповедовал веру Христову и написал важные произведения, сформировавшие вероучение Православной Церкви. Он пострадал за Христа в Лютеции (ныне Париж). Мощи святого Дионисия Ареопагита хранятся в Абатстве Сен-Дени. Можно сказать, что этот храм - это еще одна духовная связь с древним миром, мировым Православием, с Европой», - рассказал священник.

Отец Нестор рассказал о том, что строительство храма продолжалось 16 лет - с 2006 года. «Каждый человек, который будет сюда приходить, будет находить здесь утешение, отраду и помощь Господа нашего Иисуса Христа», - пожелал настоятель всем православным.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Во время богослужения Предстоятель УПЦ поздравил верующих с днем памяти Вселенских святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также с освящением нового храма.
ForUm

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