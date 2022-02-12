Американские военные и разведчики предполагают, что Россия может использовать девять различных маршрутов в ходе полномасштабного вторжения в Украину. По их оценкам, танки могут достичь Киева в течение 48 часов. Как пишут Украинские новости, об этом сообщает NBC, опубликовав соответствующие карты.

Так, сообщается, что Россия уже развернула почти 100 из 168 батальонно-тактических групп вооруженных сил, состоящих из 800-900 военнослужащих каждая, и каждый день их количество увеличивается.

Согласно оценке, президент РФ Владимир Путин направил персонал и оборудование шести из семи российских подразделений специального назначения, называемых спецназом. Каждое подразделение состоит из 250-300 элитных бойцов.

Два наиболее обширных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон — маневр, известный как "двойной охват".

В одном из подходов, изложенных в оценке, российские военные захватят большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр, которая включает около 50 процентов украинских вооруженных сил, включая их сильнейшие подразделения.

По данным разведки, российские танки и механизированные части пересекут границу с Россией и двинутся в сторону Полтавы и Харькова, окружая города по мере продвижения к реке. Сухопутные войска будут продвигаться по трем направлениям от Донбасса, направляясь на восток и юг в Крым и занимая береговую линию вдоль Азовского моря. Российские военные вертолеты одновременно поддержат воздушный десант из Крыма.

Этот вариант также может включать морской десант для захвата побережья Черного моря, а также переброску воздушных и наземных частей из Одессы в Молдову для создания сухопутного моста через Черное море.

Россия уже разместила подводные лодки и пять десантных кораблей с батальонами морской пехоты у побережья Украины. Согласно оценке, еще шесть могут быть там через несколько дней.

Еще более агрессивный вариант, по оценкам разведчиков, добавляет два маршрута атаки с севера для окружения Киева — и включает в себя артиллерийский огонь, радиоэлектронную борьбу и возможное продвижение наземных войск на юг из Беларуси в сторону Житомира и на восток в Киев.

Сценарий предполагает еще один маршрут из России вокруг Чернобыля в столицу.

Согласно оценке, благодаря хорошим дорогам в этом районе российские танки и военная техника могут оказаться возле Киева в первые два дня. Российские военные разместили в Беларуси два передовых зенитно-ракетных комплекса С-400, которые обеспечат им превосходство в воздухе над большей частью страны с возможностью останавливать самолеты или приближающиеся ракеты.

Обе атаки, согласно оценкам, начнутся с массированных артиллерийских ударов, баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков — вероятно, ночью — по складам боеприпасов, радиолокационным станциям, самолетам и системам ПВО, а также другим важным украинским военным объектам.

В оценке говорится, что Россия попытается лишить Украину возможности защищаться в первые часы наступления, будет проводить как кибератаки, так и атаки радиоэлектронной борьбы (глушения), чтобы перекрыть линии связи между украинскими воинскими частями, дислоцированными в разных частях страны. При этом российские военные будут стремиться разъединить их физически, разрушая мосты и переправы через реки.

Оценка включает также цифры возможных жертв среди гражданского населения в случае полномасштабного российского вторжения: до 50 000 мирных жителей убитыми или ранеными.