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Следователи полиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.

Также следственные действия проводились по адресу проживания лица, заявившего полиции о своей причастности к ДТП, сообщила пресс-служба облглавка.

«Целью обыска является извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия», - пояснили в полиции.

Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.
ForUm

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