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Верующие из разных епархий Украинской Православной Церкви 10 февраля отправились в паломничество из Киева в Израиль.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, из-за пандемии и карантинных ограничений эта паломническая поездка в Израиль стала первой за последние два года.

«Эта группа организована при принципиально других условиях, по сравнению с тем, к чему мы привыкли раньше. Израиль - это страна с жесткими карантинными ограничениями, и нам пришлось предварительно проделать колоссальную работу, чтобы подготовить пакет соответствующих документов. Эта поездка была бы невозможна без поддержки наших коллег в Израиле», - сказал директор Паломнического Центра Украинской Православной Церкви Владимир Телиженко.

Группу из 24 участников возглавляет Анна Заика, руководитель паломнической службы Харьковской епархии. Также в составе группы есть священник - протоиерей Александр Заика, клирик Харьковской епархии.

 «Надеюсь, этот непростой опыт позволит нам работать в новых условиях и сделает реальным паломничество на Святую Землю для всех желающих», - отметил Владимир Телиженко.

В организации приняли участие несколько служб: Паломнический Центр Украинской Православной Церкви, епархиальные паломнические службы Харьковской и Одесской епархий, а также паломническая служба Киевского храма в честь святых Космы и Дамиана.

В Израиле паломников принимает паломническая служба «Иерусалимский паломник».

 
ForUm

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