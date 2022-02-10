Сколы краски на кузовных деталях автомобиля могут быть не только косметической проблемой. После отслаивания лакокрасочного покрытия влага начинает взаимодействовать с металлом. После чего последний может ржаветь, а коррозия распространиться на другие детали автомобиля, повредив всю поверхность. Радикальным решением может быть полная покраска автомобиля, точнее его детали. Менее дорогостоящие решения – это самостоятельное устранение сколов и ремонт отслоившейся автоэмали.

Поэтому, как только на вашем автомобиле начинает отслаиваться краска и появляться небольшие сколы, их обязательно нужно отремонтировать. Рассмотрим разные вариант ремонта сколов и глубоких царапин на автомобиле.

Набор для подкраски сколов

Самое простое решение – это использование корректирующего карандаша или кисточки из типовых наборов. Лучше выбирать наборы с автоэмалью из профессиональных систем подготовки краски. В Украине это серии:

MarkerLine;

BrushLine;

UniversaLine.

Все они используются для самостоятельного ремонта небольших повреждений. В зависимости от степени выраженности скола можно применить один из перечисленных наборов. Если это не глубокая царапина, то подойдет и карандаш для подкраски сколов на авто MarkerLine. Для более серьезных повреждений лучше брать комплект BrushLine или UniversaLine. Любой из этих наборов можно купить в магазинах с автокосметикой.

Подбор подходящего цвета краски

При выборе наборов для подкраски основное – это подобрать правильный цвет, подходящий к вашему автомобилю. Вам нужно только нанести его на пораженный участок и дать ему высохнуть. Сложность с карандашом заключается в том, чтобы найти подходящий цвет. Конечно лучшим решением будет заказать подбор красок для автомобилей. Но это довольно дорогая услуга и требует много времени.

Поэтому лучше самому попытаться найти код краски. Его можно посмотреть на информационном шильдике, либо определить по vin-коду. В большинстве случаев код цвета вашего автомобиля находится на наклейке на внутренней стороне двери, если с тех пор вы не меняли его цвет.

Если это оказалось проблематично можно подъехать в магазин автоэмалей.

Перед покраской карандашом рекомендуется тщательно очистить участок. Если останется какой-либо осадок, он будет выглядеть неприятно. Также важно, чтобы кузов был полностью сухим.

Перекрашивание царапин с увеличением размера

Если поврежденный участок больше, его необходимо полностью перекрасить. Но перед покраской рекомендуется очистить поверхность. Вы можете либо помыть автомобиль, либо продуть его сжатым воздухом. После чего обработать обезжиривателем.

Убедившись, что окрашиваемая поверхность чистая, можно наносить грунт для авто, а затем краску. Как и в случае с карандашом, вам нужно выполнить подбор цвета к остальным деталям кузова. Если после нанесения краски вы обнаружите, что она не совпадает, ее можно подправить. Компьютерный подбор автокраски можно найти на специализированных сервисах. Подождите, пока краска высохнет, прежде чем полностью полировать ее.

Покраска в мастерских по кузовному ремонту

Обращаться в автомалярку следует только в том случае, если на вашем автомобиле имеется крупные сколы. Это связано с тем, что такие ремонты более заметны и требует работы опытных специалистов.

Сам процесс покраски авто одинаков с описанным выше. Прежде чем наносить краску, деталь необходимо хорошо очистить. При очистке необходимо следить за тем, чтобы не задеть сохранившуюся краску. Эта очистка также включает в себя избавление от ржавчины.

После подготовки необходимо отшлифовать окрашиваемый участок. Затем поэтапно нанесите грунтовку и краску. Чтобы не создавать большой разницы, рекомендуется обратиться в профессиональные сервисы по покраске автомобиля. Очистку и шлифовку лучше тоже не выполнять самостоятельно. Как и покраску поручите это профессионалам.