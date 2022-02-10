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В преддверии запланированного на 14 февраля визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в Берлин прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, украинская делегация проведет ряд встреч с немецкими чиновниками, в частности с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями бизнеса.

Главной целью встреч с немецкими партнерами является предметное обсуждение финансового взаимодействия и поддержки, реализации проектов двустороннего экономического сотрудничества, развития транспортного потенциала обеих стран.

В Берлин также прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак для участия во второй с начала 2022 встречи дипломатических советников лидеров «Нормандской четверки».

По результатам переговоров в помещении Посольства Украины в Германии в 19:00 (ориентировочно) состоится брифинг.
ForUm

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