Согласно правилам, принятым Европейской комиссией, в отношении путешественников, имеющих сертификаты о вакцинации от COVID-19, отныне для стран ЕС свидетельство о вакцинации будет действительно для путешествий в течение девяти месяцев.

Учитывая это решение, Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом коронавируса «омикрон» и особыми условиями для лиц, прибывающих из стран риска, сообщила Госпогранслужба.

С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен.

Ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.

Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных – после каждого прибытия в Словакию.

Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или карантин прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию.