также в разделеОбщество
В Хмельницком продают сомнительное лекарство от COVID-19 5
Похищение человека и вымогательство: в Киеве задержали полицейских из Днепропетровщины 12
Киев протестует из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива 15
СБУ заявила о задержании вражеского агента, готовившего теракт в Киеве 26
Полицейские задержали одного из нападавших на помощника генпрокурора 10
ГБР сообщило новое подозрение Януковичу 17
В Украину из Франции привезут дневник Пилипа Орлика 22
СБУ заявила о задержании завербованного РФ харьковчанина 23
Минздрав пока не планирует делать бустерную дозу обязательной 12
В Крыму треснула стена единственного в мире крымскотатарского дворца 15
Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно 16
Во Львове задержали гражданина ФРГ, вербовавшего украинок в сексуальное рабство 11
500 грн за бустерную дозу можно будет получить с 14 марта 12
Марцинкив предложил посольству США переехать в Ивано-Франковск 18
Ткаченко призвал иностранных журналистов не легитимизировать терроризм 14
В Украину прибыла партия военно-технической помощи от Великобритании 143
ГБР проверит действия руководства части, где расстреляли нацгвардейцев 14
Шел за пенсией: СБУ задержала одного из главарей «Казачьей национальной гвардии» 22

Согласно правилам, принятым Европейской комиссией, в отношении путешественников, имеющих сертификаты о вакцинации от COVID-19, отныне для стран ЕС свидетельство о вакцинации будет действительно для путешествий в течение девяти месяцев.

Учитывая это решение, Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом коронавируса «омикрон» и особыми условиями для лиц, прибывающих из стран риска, сообщила Госпогранслужба.

С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен.

Ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.

Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных – после каждого прибытия в Словакию.

Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или карантин прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги