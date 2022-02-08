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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры уроженцу Республики Беларусь заочно уведомлено о подозрении в участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2). 1 ст.438 УК Украины). Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с осени 2015 года 48-летний житель Донецка занимал должность «старшего оперуполномоченного 2 отделения отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом Министерства государственной безопасности ДНР» и участвовал в похищении и пытках жителей Донецкой области.

Так, в 2016 и 2017 годах приспешник оккупантов на территории городов Горловка, Ясиноватая и Донецк вместе с другими участниками НВФ РФ похитил 3 граждан Украины 1982, 1981 и 1996 годов рождения.

Незаконно удерживая пленных в зданиях так называемого «МГБ ДНР», с целью получения признания в деятельности в ущерб псевдо республики, злоумышленник с сообщниками издевался над ними. В частности, подозреваемый угрожал пострадавшим огнестрельным оружием, избивал и надевал на голову полиэтиленовые пакеты для ограничения доступа воздуха.
ForUm

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