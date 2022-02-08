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Военный потенциал НАТО и России несопоставим, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров, передает Интерфакс-Украина.

«Мы понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли», - отметил Путин.
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