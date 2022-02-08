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Последующая российская агрессия против Украины может привести к дестабилизации ситуации в самой России, поскольку ее граждане не поддерживают военные действия, считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом он заявил во время онлайн-мероприятия «Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин», организованного Институтом проблем женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета, передает Укринформ.

«Есть признаки того, что российский народ, граждане России не поддерживают агрессию, не поддерживают вторжение. В России может произойти дестабилизация, вызванная этой непопулярной войной против Украины», – сказал он.

По его убеждению, большинство россиян имеют хорошее, позитивное представление об Украине.

Тейлор выразил надежду, что Путин, взвесив все обстоятельства, выберет дипломатический путь.

«Мы все предложили ему переговоры. Если есть проблемы, которые он хочет решить, мы готовы их решать. У нас тоже есть проблемы, которые нужно решать… И есть способы все решить, как это делают цивилизованные страны, - за столом переговоров, не вторгаясь в соседнее государство», - сказал Тейлор.

По его словам, Путин, используя военную силу, пытается запугать президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена. «Но президент Зеленский, президент Байден не испугались. Они твердо придерживаются принципов того, что украинцы сами решают свою судьбу, сами решают, с кем им объединяться, как гарантировать свою безопасность, с кем торговать и каких лидеров иметь», - добавил он.

Тейлор рассказал, что посетил на прошлой неделе Украину и убедился, что украинский Президент проявляет спокойствие и решительность.

Годы оккупации сказываются на экономике, нуждающейся в финансировании, отметил Тейлор, поэтому Соединенные Штаты и международное сообщество, в частности, Международный валютный фонд, должны рассмотреть меры, чтобы помочь Украине.
ForUm

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