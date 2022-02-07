Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

В эти выходные министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра Мустафа Найем и руководитель Укрзализныци Александр Камышин совершили рабочую поездку в Республику Польша. В рамках визита украинская делегация провела встречу с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, а также приняла участие в конференции «Европа Карпат».

«После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень президентов двух стран. Наконец, совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из продолжительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение», - отметил министр.

Благодаря совместной работе железных дорог двух стран уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

«Эти договоренности наконец-то позволяют нам перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем представить на уровне Европейского Союза», - сообщил Кубраков.

Также идет подготовка, в том числе поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, что является важным транспортным коридором для наших соседей.

Интеграция украинской транспортной сети в европейскую:

а) строительство европути Киев – Варшава – проект, объединяющий две европейские столицы скоростным транспортом. Время в пути будет занимать до 4 часов. Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к презентации проекта на уровне ЕС.

б) новые автобаны к западной границе – речь идет о строительстве первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ривне, а также масштабное обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, с повышением ее до I-ой категории.

в) реконструкция участка Мальховице – Нижанковичи на украинско-польской границе (линия 102) – этот кроссграничный участок не эксплуатируется с 1995 года. Она имеет важное значение для сочетания двух польских регионов.

г) модернизация международных автомобильных пунктов пропуска — проект президентской программы «Большое», которая стартует в 2022 году, и предусматривает обновление ключевых МАПП на границе с ЕС. В частности, в фокусе – модернизация ключевого украинско-польского пункта пропуска в Ягодине.

Напомним, 31 января 2022 было принято совместное заявление Министров инфраструктуры Украины и Польши, которое в частности предусматривает:

▪ скорейшую отмену ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением;

▪ существенное увеличение количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автоперевозчиков;

▪ разработку совместного плана действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Польши и Украины.