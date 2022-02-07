также в разделеЭкономика
Газпром не бронировал дополнительный транзит через Украину на II и III кварталы 9
Аудит «Энергоатома» выявил нарушений на 13 миллиардов 15
Международные резервы Украины в январе снизились на 5,3% 13
Аграрии назвали продукт, который стал рекордсменом по темпам роста цен 65
В Украине продолжает дорожать хлеб 63
В марте пенсии могут проиндексировать на 14% 615
Уже в марте пластиковые пакеты станут «золотыми»: Сколько будем платить 234
Украинцам рассказали о нюансах получения субсидий 63
Тестирование интеграции в европейскую энергосистему: Украина отключится от Беларуси и России 105
Завышенные суммы в платежках: НКРЭКУ назначила внеплановые проверки 29 облгазов 38
Минюст: 2021 год оказался успешным для рынка недвижимости 121
В Украине цены на продукты питания продолжают расти 88
НКРЭКУ ввела ограничения на рынке электроэнергии 22
Нафтогаз начал покупать дорогой газ из Европы 40
Украинцам рассказали, как подтвердить стаж без трудовой книжки 41
Украинцам пояснили, почему плата за доставку газа не соответствует потребленному объему 315
Эксперты объяснили причину роста цен на капусту 36
В StateWatch подсчитали, сколько военного сбора собрали за 8 лет 33

Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

В эти выходные министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра Мустафа Найем и руководитель Укрзализныци Александр Камышин совершили рабочую поездку в Республику Польша. В рамках визита украинская делегация провела встречу с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, а также приняла участие в конференции «Европа Карпат».

«После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень президентов двух стран. Наконец, совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из продолжительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение», - отметил министр.

Благодаря совместной работе железных дорог двух стран уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

«Эти договоренности наконец-то позволяют нам перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем представить на уровне Европейского Союза», - сообщил Кубраков.

Также идет подготовка, в том числе поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, что является важным транспортным коридором для наших соседей.

Интеграция украинской транспортной сети в европейскую:

а) строительство европути Киев – Варшава – проект, объединяющий две европейские столицы скоростным транспортом. Время в пути будет занимать до 4 часов. Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к презентации проекта на уровне ЕС.

б) новые автобаны к западной границе – речь идет о строительстве первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ривне, а также масштабное обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, с повышением ее до I-ой категории.

в) реконструкция участка Мальховице – Нижанковичи на украинско-польской границе (линия 102) – этот кроссграничный участок не эксплуатируется с 1995 года. Она имеет важное значение для сочетания двух польских регионов.

г) модернизация международных автомобильных пунктов пропуска — проект президентской программы «Большое», которая стартует в 2022 году, и предусматривает обновление ключевых МАПП на границе с ЕС. В частности, в фокусе – модернизация ключевого украинско-польского пункта пропуска в Ягодине.

Напомним, 31 января 2022 было принято совместное заявление Министров инфраструктуры Украины и Польши, которое в частности предусматривает:

▪ скорейшую отмену ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением;

▪ существенное увеличение количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автоперевозчиков;

▪ разработку совместного плана действий по повышению эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Польши и Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги