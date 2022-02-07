Жительнице Волновахского сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), информирует пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение января 2022 жительница села Гранитное неоднократно с помощью одного из мессенджеров на мобильном телефоне передавала участнику НВФ террористической организации «ДНР» данные по дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины в населенном пункте и на прилегающей территории.

В частности, злоумышленница, имея образование картографа, предоставила боевику детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, используемых украинскими защитниками.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали на КПВВ Новотроицкое в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 тыс. грн.