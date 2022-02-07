также в разделеОбщество
Суд вынес приговор «экс-прокурорше» оккупированного Алчевска
СМИ: Жертвами вторжения России, по оценкам США, могут стать до 50 тысяч гражданских
Жительница Донбасса сдала боевикам позиции ВСУ, ее могут выпустить под залог
ГБР вызвало Януковича на допрос 8
МОН развенчало мифы о новом школьном меню 9
В Украине сократили сроки самоизоляции при COVID-19 30
Программу лекарства за «ковидную тысячу» расширят на лиц с инвалидностью 8
Защита Януковича начала знакомиться с материалами дела Майдана 14
Минздрав ожидает рост суточной заболеваемости COVID-19 до 60 тысяч человек 32
НАБУ задержало разыскиваемого нардепа Кузьминых 54
Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова 14
ГБР изучило видео с авто Трухина: за рулем человек в красном 91
Ермак уже выздоровел от COVID-19 12
ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете из-за потери почти 700 миллионов гривен 28
Комаровский дал советы, как справится со стрессом и паникой 75
Друг Бахматюка при увольнении из НАБУ получил на руки более миллиона гривен 36
В вузах Украины появится новая дисциплина 62
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах 8

Спасатели показали необычное явление в Карпатах – снежные фонтаны.

Это снег над горными впадинами, поднимающийся ветром на несколько метров и напоминающий потоки воды.

«А вы когда-то видели снежные фонтаны? Явление красивое, но крайне опасное, ведь они создаются сильным ветром возле снежных карнизов», - пояснили в ГосЧС.

При этом спасатели предупредили, что сейчас в горах крайне рискованно.

Ночью погодные условия еще больше ухудшились. По прогнозам синоптиков ночью и первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги