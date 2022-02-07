Спасатели показали необычное явление в Карпатах – снежные фонтаны.
Это снег над горными впадинами, поднимающийся ветром на несколько метров и напоминающий потоки воды.
«А вы когда-то видели снежные фонтаны? Явление красивое, но крайне опасное, ведь они создаются сильным ветром возле снежных карнизов», - пояснили в ГосЧС.
При этом спасатели предупредили, что сейчас в горах крайне рискованно.
Ночью погодные условия еще больше ухудшились. По прогнозам синоптиков ночью и первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели.
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