Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что в Украине власти зависимы в своих решениях.

«Я это знаю не из СМИ. Знаю, как это делается. Как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в «стойло» пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», - приводит слова Лукашенко Белта.

Лукашенко также считает, что Зеленский «не имеет стержня».

«Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, он не имеет стержня «, – считает политик.

Он заявил, что относился к Зеленскому как к ребенку. Такое отношение, по его словам, поддерживалось президентом РФ Владимиром Путиным, считавшим, что Зеленскому нужно дать шанс проявить себя.

На вопрос, когда он разочаровался в Зеленском, Лукашенко ответил: «Не помню, как-то скапливалось. …Но когда он открыто начал заявлять: «Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги» – это уже крыша поехала».

Отвечая на вопрос, есть шанс сейчас не воевать, Лукашенко сказал: «Есть, все будет зависеть от них. От власти. От армии украинской». В то же время, он считает, что «не Украина, а американцы их толкают на войну».