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В Кропивницком Украинская Православная Церковь прославила в лике местночтимых святых священномучеников Платона Купчевского и Николая Виноградова.

Фото: Кировоградская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф в сослужении иерархов УПЦ.

По традиции было оглашено решение Священного Синода УПЦ по установлению почитания святых и зачитано их житие.

Затем новопрославленным святым спели тропарь, кондак и величание.

Как сообщалось ранее, решение о прославлении в пределах Кировоградской епархии УПЦ священномучеников Николая и Платона пресвитеров с установлением дня их памяти - 15 июня принял Священный Синод УПЦ 17 августа 2021 года.

Священномученик Платон Купчевский родился в селе Оржиполь на Одесчине в 1866 году в семье священника. По окончании Одесской духовной семинарии служил в сёлах на Кировоградщине: сначала в селе Николаевка, затем в селе Любомировка. В 1903 году стал настоятелем собора Рождества Пресвятой Богородицы в Елисаветграде (ныне Кропивницкий).

В июне 1923-го был арестован, но вскоре освобождён. С 1926 года служил в Петропавловской кладбищенской церкви. 

15 января 1931 года многих верных Церкви православных священников Зиновьевска (Елисаветграда) арестовали, в том числе и отца Платона. Его обвинили в антисоветской агитации и организации контрреволюционной группы церковников, в частности батюшке вменялось связь со ссыльными, а также он обвинялся в антигосударственных настроениях. Во время допроса он себя виновным не признал и на своих собратьев по требованию следователей не клеветал.

После тяжелых пыток, от полученных ран и увечий, в декабре этого же года в застенках городской тюрьмы священник Платон Купчевский мученически скончался.

Священномученик Николай Виноградов родился в 1868 году в Тирасполе. Сын священника, с 1883-й по 1889 года он получал духовное образование в Кишинёве. С 1912 года стал настоятелем Петропавловского кладбищенского храма в Зиновьевске (ныне Кропивницкий). 

15 января 1931 года отец Николай был арестован и брошен в городскую тюрьму. В декабре после очередных жестоких пыток, истязаний и нечеловеческих условий жизни батюшка отошел ко Господу. 

Тела протоиереев Николая и Платона трудами прихожан Петропавловской церкви были выкуплены из тюрьмы и тайно похоронены на старом Кущевском кладбище города. 

*** Канонизация - это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.
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