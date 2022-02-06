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Президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу в Берлине в формате Веймарского треугольника, чтобы обсудить напряженную ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил глава польского президентского кабинета Павел Шрот, сообщает польское агентство RMF24.

Шрот рассказал, что встреча планируется во вторник, 8 февраля, предположительно она пройдет днем, или вечером. Планируется, что центральным вопросом встречи станет безопасность в Центральной и Восточной Европе.

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч, добавляет издание, прямо сообщил, что темой переговоров станет Украина.

«И Франция, и Германия, и Польша предпринимают разного рода действия... Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех великих европейских государств стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине» - сказал он.
ForUm

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