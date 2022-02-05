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Украина намерена в конце февраля 2022 года отключиться на три дня от энергосистемы Беларуси и России для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью. Как пишет ГОРДОН, об этом 5 февраля сообщает Welt am Sonntag.

Отмечается, что, если обратно подключиться к сетям России и Беларуси не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

"Символизм физического отделения от российской энергетической сети значителен", – комментирует издание.

Отключение запланировано на 24–26 февраля, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу минэнерго Беларуси.

"В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной", – сказано в сообщении.

Контекст:

В мае 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство "РБК-Украина" писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний. 22 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
ForUm

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