Украинские ученые заявляют о стремительном снижении численности популяции речной рыбы - на 70% всего за 9 лет. Причиной явления они называют природные и антропогенные факторы. Ожидается, что при таких темпах уже к 2024 году в стране будут вынуждены перейти на импорт. Об этом говорится на сайте Национальной академии аграрных наук Украины, пишет Соцпортал.

По словам директора Института рыбного хозяйства НААН Игоря Грициняка, чтобы этого не произошло, следует финансово поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы уже сегодня.

Он же отметил, что при институте уже созданы 3 новых лаборатории: биотехнологии, вирусологии и бактериологии, генетики и цитогенетики.

Нашим ученым удалось добиться лучшего расщепления ферментов - благодаря этому осетровые меньше болеют и лучше растут. Увеличилась популяция форели. 16 лет назад по всей Украине выращивали 4 тонны, сегодня - 10 тысяч тонн. Мы уже выращиваем 6-8 тонн, а в перспективе - 10 тонн собственной красной икры. Около 5 тонн черной икры. Вся эта продукция реализуется внутри страны, - рассказывает Грициняк.

Специалисты НААН отмечают, что сейчас Украина импортирует преимущественно морскую рыбу - из-за сокращения собственного отлова.

Так, в Азовском море фактически остался только бычок, потому что остальные виды были истреблены.

А из тех акваторий, где есть большие популяции, нас вытеснила Россия. Черноморские зоны вылова рыбы также преимущественно находятся в руках РФ. Поэтому в Украине в разы уменьшился лов морской рыбы, - комментирует он ситуацию.

Эксперт также обратил внимание, что в составе Института действует единственный селекционно-племенный центр в Украине, и сейчас этот живой генетический банк функционирует без помощи государства.