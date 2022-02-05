Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на экстренном заседании в пятницу вечером ввела ограничительные меры. Они направлены на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НКРЭКУ.

Соответствующие изменения внесены в карантинное постановление №766 от 8 апреля 2020 года.

Отмечается, что в отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке (ВСР) сравнивались с объемами продаж на рынке в сутки вперед (РСВ), что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

В частности, регулятор:

предусмотрел в торговой зоне "ОЭС Украины" временное применение минимального ценового ограничения на РСВ на уровне не ниже цены ВСР (не менее значения 105% от цены ВСР);

увеличил ценовые ограничения на балансирующем рынке;

скорректировал алгоритм расчетов платы за небалансы при профиците на рынке электрической энергии;

ввел практику проверки происхождения объема продаж электрической энергии на сутки поставки в заявках на продажу участников ВСР/ВСР.

«Вопрос о ситуации на рынке электрической энергии будет внесен в повестки дня заседаний Комиссии, которые будут проводиться каждый день на следующей неделе с целью обеспечения оперативного реагирования по результатам мониторинга", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время рассмотрения этого вопроса.