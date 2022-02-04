Департамент муниципальной безопасности КГГА предлагает бесплатно пройти военные учения и присоединиться к 112 бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины всем жителям столицы. Об этом заявил заместитель директора Департамента Михаил Щербина во время заседания Киевсовета.

«Основа военной составляющей территориальной обороны (ТРО) города Киева – это 112 бригада ТРО столицы Вооруженных сил Украины. С принятием Закона Украины «Об основах национального сопротивления» потенциал ТрО столицы будет значительно наращен, дополнительно уже сформированы 4 батальона ТрО, батальоны будут развернуты во всех районах столицы», – отметил Щербина.

Он отметил, что 20 января одобрена городская целевая программа «Защитник Киева» на 2022–2024 годы на сумму свыше 110 млн грн, по которой спланировано, в частности, развертывание объединенного учебного центра для подготовки всех подразделений муниципальной безопасности, в том числе ТрО, оборудование помещений для размещения батальонов ТрО в каждом районе, развертывание учебных центров, рекрутинговых центров и т.д. Для обеспечения качественной подготовки личного состава подразделений ТРО предусмотрена закупка БПЛА, радиостанций, лазертаг-комплектов, массогабаритных макетов оружия, формы одежды и снаряжения для резервистов.

«Благодаря внедрению бригадой активной подготовки резервистов численность граждан, заключивших контракт с ТРО, в течение 2021 года увеличена почти вдвое. Но этого явно недостаточно», – подытожил Щербина.

Он призвал депутатов Киевсовета и всех желающих и небезразличных жителей Киева пройти бесплатные военные учения, которые проходят каждые выходные дни.

Напомним, 2 февраля был открыт рекрутинговый центр для набора резервистов в 112 отдельную бригаду ТрО Киева на базе Центра помощи участникам боевых действий по адресу: ул. Крещатик, 25А. Еще один такой центр вскоре приступит к работе на левом берегу города.