США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для нападения незадолго до обнародования этой информации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.
«Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации поделились ею с нами, предупредили, мы сейчас ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то надо вопрос сейчас направить им, я пока никаких отчетов не видел», - сказал Кулеба.
Также, по его словам, Украина знала от США, что такая информация будет обнародована.
«В принципе то, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели много коварных действий РФ. Мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то очередном Украину», - подчеркнул министр.
Как сообщал ForUm, накануне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину.
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