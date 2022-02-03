СБУ разоблачила предпринимателя из Днепропетровщины на предложении взятки сотруднику украинской спецслужбы. За 500 тысяч долларов США он предлагал «закрыть глаза» на незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской области, сообщил пресс-центр спецслужбы.

Организаторами схемы были бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды.

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники решили заработать на разборке заброшенного железнодорожного пути на территории Марковской объединенной территориальной общины.

Дельцы предложили сотруднику СБУ «крышевать» нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма схемы должна составлять 500 тысяч долларов США.

Офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях по координации представительства внутренней безопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.