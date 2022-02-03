Украинское общество возмутилось после того, как Министерство образования и науки объявило перевыборы президента Киево-Могилянской академии из-за якобы нарушения процедуры проведения выборов.

МОН отказалось признавать результаты голосования, несмотря на то, что их подтвердил Оргкомитет, избирательная комиссия и все студенческое самоуправление.

В ответ Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом «Министр временный, Могилянка - вечна!», который состоится 4 февраля возле Кабинета Министров, пишет Украинская правда.Жизнь.

По словам организаторов, участники акции потребуют:

отставки министра образования Сергея Шкарлета;

подписание контракта с избранным президентом НаУКМА;

автономии украинских университетов

Украинцы также запустили флешмоб #savemohylyanka в ответ на «произвол министерства».

Они требуют, чтобы министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал контракт с победителем Сергеем Квитом.

В частности, представители Украинского ПЭН опубликовали заявление о скандале вокруг выборов в НаУКМА.

Правозащитники уверяют, что у МОН нет полномочий не признавать выборы в университетах.

«Попытка министра образования вмешаться в избирательный процесс или попытки проигнорировать решение сообщества (например, поспешное и противоправное назначение нового конкурса или другие действия), на наш взгляд, является нарушением принципа автономии университета, а значит – попыткой ограничить академическую свободу.

Украинский ПЭН требует от Министерства образования и науки Украины безотлагательно завершить формальную процедуру для подписания контракта с избранным президентом НаУКМА, на чем настаивает все сообщество университета и все его организации», – заявили в организации.

Обращение ПЭН уже подписали 45 известных украинцев и этот список дополняется.

Похожее заявление в поддержку НаУКМА опубликовал Украинский католический университет.

«Считаем действия Министерства недопустимыми и выражаем полную поддержку могилянскому сообществу, которое, несмотря на попытки «титушек» сорвать последние выборы и оскорбить их результаты, сконсолидировалось и определилось с руководителем Университета. Мы надеемся, что Киево-Могилянка сможет защитить свой выбор и завершить болезненный период в жизни НаУКМА – университета, который был и остается надежным и дорогим партнером в утверждении ценностных стандартов украинского образования и нового лица Украины в целом», – заявил ректор УКУ Богдан Прах.

Писатели, журналисты и активисты также осудили Сергея Шкарлета за вмешательство в университетское самоуправление и месть Квиту.

Напомним, ранее в научных работах Шкарлета был обнаружен плагиат, после чего он подал иск на Национальное агентство обеспечения качества высшего образования.

Также ученые, исследовавшие плагиат в работах министра, заявляли о «притеснениях» с его стороны.

«Конечно, Шкарлет не может принять тот факт, что президентом вуза станет человек, обвинивший его в плагиате.

И речь идет на самом деле о мелочной мести закомплексованного человека. По определенному стечению обстоятельств, в нынешней власти много таких «руководителей». Симптоматическое и нелестное явление, от которого заложниками становятся те же студенты легендарного вуза, у которых уже 2 года нет своего президента.

Очень хочется, чтобы в ближайшее время Шкарлетта заслушали в парламенте. Пусть обосновает непризнание выборов и ответит еще на кучу неприятных вопросов о своей работе», – добавила Мусаева.

О «прошлом» министре образования и науки также упомянули в организации «Движение сопротивления капитуляции».

«Коррупционер, друг Табачника, регионал, плагиатор Шкарлет пытается сорвать выборы в Могилянке и не допустить избрания победившим на честных выборах ректором Сергея Квита.

Сколько можно терпеть эту шкарлетщину-табачниковщину-портновщину? Какой-то заколдованный круг. Десятками лет боремся против этой нечисти. Но мы должны победить!», - написал сокоординатор РОК Александр Иванов.

Стратегический совет РОК также опубликовал заявление, в котором выразил поддержку Киево-Могилянской академии.

Кроме того, народный депутат Владимир Вятрович сказал, что заявление о непризнании выборов является «прямым нарушением закона и грубым вмешательством государства в университетское самоуправление».

«Попытки Шкарлета, главными «заслугами» которого являются плагиат и связи с Табачником, перечеркнуть выбор сообщества старейшего и демократического украинского вуза, вызывают возмущение…»

Министр образования должен дезавуировать свои заявления, прекратить попытки ревизии волеизъявления могилянского сообщества и без промедления назначить Сергея Квита на должность президента Киево-Могилянской Академии.

Если это не будет сделано, очевидно, должен возникнуть вопрос о немедленной отставке министра», – отмечает политик.

Многие также выразили поддержку избранному президенту НаУКМА Сергею Квиту.

Например, политтехнолог Виктор Таран считает, что выпускники НаУКМА занимают ведущие государственные и управленческие должности в Украине и мире, в частности, «благодаря деятельности и менеджерским способностям» Сергея Квита.

«Шкарлет должен просто подписать контракт. Все», – добавил он.

Кроме этого, общественный деятель и дипломат Даниил Лубкивский написал:

«Поддерживаю Сергея Квита, избранного Президентом Национального университета «Киево-Могилянская Академия», и сообщество университета.

Надо всем помочь Могилянке защитить свою свободу. В этой свободе – суть национального образования, которое хотим иметь. В коварной борьбе против этой свободы – суть режима плагиаторов и ничтожества.

Поддерживаю требования к так называемому министру образования и его чиновникам признать законное избрание нового президента Могилянки».

Это была уже пятая попытка избрать президента НаУКМА за последние 2 года. Напомним, в МОН отказались признавать выборы президента Киево-Могилянской академии, которые прошли 27 января.

Тогда во время выборов произошла провокация – неизвестные в масках ворвались на участок и похитили один ящик, а другой – облили зеленкой.

Впоследствии полиция нашли ящик с невредимыми бюллетенями, поэтому сорвать выборы не удалось.

Избирательная комиссия смогла подвести итоги голосования, ведь количество выданных и найденных в урнах бюллетеней сошлось.

По результатам выборов президентом университета стал Сергей Квит – это признала даже его оппонентка Александра Гуменна.

Однако Сергей Шкарлет с этим не согласился и МОН назначил перевыборы.

В ответ Студенческая коллегия университета объявила «бессрочную забастовку НаУКМА против произвола МОН», а украинцы стали выражать негодование в соцсетях.