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Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с официальным визитом.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, главы государств пообщаются в формате с глазу на глаз. После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

В рамках официального визита турецкого лидера намечено подписание ряда двусторонних документов.

Президенты Украины и Турции также встретятся с представителями СМИ.
Forbes.ua

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