Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии».

Как рассказал президент, выступая на торжественном открытии седьмой сессии Верховной Рады IX созыва, документ направлен на повышение уровня социального обеспечения украинских военных, увеличение численности и укрепление ВСУ.

Указом предусмотрено постепенное увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат; увеличение срока действия контрактов; разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей; систему карьерного роста офицеров.

Согласно документу, Кабинет Министров должен подготовить изменения в государственный бюджет на текущий год, заложив финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной заработной платы. Также запланировано повышение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Кроме того, указ предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

Глава государства убежден: важно всегда во всем полагаться только на свои силы. Владимир Зеленский напомнил, что в решающий момент истории своего государства украинцы одерживали выдающиеся победы собственными силами, благодаря собственной воле, украинскому духу, несгибаемости, гордости и достоинства. Это было, когда Украина восстанавливала независимость, отстаивала свою свободу на баррикадах, защищала себя в окопах силами своих защитников, добровольцев и волонтеров.

«У нашей Родины есть много друзей, и мы им очень благодарны. Но у друзей есть своя Родина. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет ее вверх», – сказал президент.