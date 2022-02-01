также в разделеПолитика
Зеленский: Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества 17
Зеленский в Раде призвал всех к единству 27
Зеленский: Экономика стабилизируется, поступления в бюджет перевыполнены на 7 млрд 18
Разумков: Украина нескоро вступит в НАТО 18
США о Совбезе ООН: Россия так и не объяснила свои действия вокруг Украины 19
Генсек НАТО: Невозможно не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны 50
Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине 81
Президент Турции приедет в Украину 32
В ОП рады, что в Кремле заговорили о возможной встрече президентов Украины и РФ 31
Маркарова: Россия не остановится на Украине 21
Стефанчук рассказал, собрал ли он «тревожный чемоданчик» 49
Перепись населения станет крайне неприятным сюрпризом для действующего режима, проводящего откровенно антисоциальную политику 44
США подготовили санкции против близких к Кремлю россиян 13
На зарубежные визиты Зеленского в прошлом году потратили 33,4 млн 16
Резников оценил вероятность молниеносной наступательной операции РФ на Харьков 60
Журналист: Историю с заговором в СБУ придумали, чтобы сорвать акции за Порошенко 89
Журналист: Бойко и Левочкин договорились с властями о непривлечении их к уголовной ответственности за подготовку «Харьковских соглашений» 124
Борис Джонсон на этой неделе приедет в Киев 33

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии».

Как рассказал президент, выступая на торжественном открытии седьмой сессии Верховной Рады IX созыва, документ направлен на повышение уровня социального обеспечения украинских военных, увеличение численности и укрепление ВСУ.

Указом предусмотрено постепенное увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат; увеличение срока действия контрактов; разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей; систему карьерного роста офицеров.

Согласно документу, Кабинет Министров должен подготовить изменения в государственный бюджет на текущий год, заложив финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной заработной платы. Также запланировано повышение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Кроме того, указ предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

Глава государства убежден: важно всегда во всем полагаться только на свои силы. Владимир Зеленский напомнил, что в решающий момент истории своего государства украинцы одерживали выдающиеся победы собственными силами, благодаря собственной воле, украинскому духу, несгибаемости, гордости и достоинства. Это было, когда Украина восстанавливала независимость, отстаивала свою свободу на баррикадах, защищала себя в окопах силами своих защитников, добровольцев и волонтеров.

 «У нашей Родины есть много друзей, и мы им очень благодарны. Но у друзей есть своя Родина. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет ее вверх», – сказал президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги