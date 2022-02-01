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Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании по случаю открытия седьмой сессии Верховной Рады ІХ созыва обратился к представителям трех ветвей власти и общества с призывом к единству ради будущего нашей страны.

В выступлении он отметил: о единстве мы часто слышали, редко его достигали и остро нуждаемся.

 «Единство всех всегда и во всем. В первую очередь, в восприятии нашего настоящего, а главное – нашего будущего: будущего нашего государства, будущего наших поколений», – отметил президент.

В частности, по его словам, в борьбе за жизнь и здоровье единство продемонстрировали 15 миллионов украинских граждан, получивших две прививки. Как следствие – более легкое течение болезни, меньше госпитализированных и умерших.

«Единство властей вчера при принятии бюджета – это вдвое большая зарплата для медиков. Единство власти сегодня – это нормальное прохождение новых волн (заболеваемости коронавирусом, – ред.), достаточное обеспечение койками, кислородом, миллиарды гривен «поддержки» и миллионы граждан, которые ею воспользовались», – сказал Зеленский и поблагодарил парламентариев за поддержку этой программы.

Он акцентировал, что сегодня единство нужно как в делах, так и в публичных заявлениях – в информационном поле, в «понимании СМИ своей ответственности».

«Во времена, когда медиаполе – новое поле битвы, новости – это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, оказывают реальное и большое влияние на психику наших людей, наше государство, а особенно – на экономику», – отметил президент.

В этом контексте Зеленский поблагодарил граждан и представителей бизнеса, которые были едиными и не поддались «вирусу паники».
ForUm

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