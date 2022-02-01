Наступление февраля обещает некоторое изменение настроек европейского газового рынка. Увеличивается прокачка газа через Украину, но прямые транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» пока все еще не востребованы, сообщает Интерфакс.

С начала февраля в контрактах с поставщиками импортного газа начнут действовать новые цены, что может сделать закупку «свежего» трубопроводного газа более привлекательной, чем в январе. Цена контрактов с поставщиками импортного газа (если рассматривать форвард «на месяц вперед») могла быть на треть выше цены спотового рынка (инструменты «на день вперед», «внутри дня»). В итоге покупатели по максимуму использовали импорт сжиженного природного газа и запасы из подземных хранилищ.

Такое поведение потребителей в январе оказалось достаточно неожиданным для российского поставщика газа.

В отношении декабря в монополии предвидели, что спрос упадет в конце месяца в праздничные недели и предпочли бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» в посуточном режиме. На весь январь «Газпром» забронировал «Ямал-Европу» в объеме 19,3 млн куб. м в стуки, но так и не воспользовался этой бронью. В результате магистраль работала в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, прямо поток по магистрали прекратился 21 декабря. На февраль «Газпром» не делал месячного бронирования магистрали, это означает, что рынок опять будет следить за ежедневными аукционами бронирования.

На газовые сутки 1 февраля «Газпром» все так же не бронировал мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа». Впрочем, впереди ночная сессия бронирования, которая оставляет для грузоотправителя еще одну возможность заказать прокачку.

Транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Первая номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля – 72,1 млн куб. м, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через эту страну закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов «Газпром» приоритетно загружает «Северный поток» (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки). Газопроводу «Ямал-Европа» в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.