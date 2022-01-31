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Расходы на оплату зарубежных визитов украинских делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским в 2021 году составили более 33,4 миллиона гривен, в 2020 году - 13,1 миллиона гривен.

Расходы на зарубежные командировки работников Офиса главы государства в прошлом году были на уровне 633,7 тыс. гривен, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Укринформа.

«Информируем, что кассовые расходы на обеспечение зарубежных визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины в 2021 году составили 33 443,7 тыс. гривен, в 2020 году - 13 169,552 тыс. гривен», - проинформировали в ГУД.

Также отмечается, что кассовые расходы на зарубежные командировки работников Офиса Президента Украины за 2021 год составили 633,7 тыс. гривен, из них: расходы на командировки руководителя ОП — 179,720 тыс. гривен, заместителей руководителя ОП — 310,797 тыс. гривен, других работников ОП - 143,183 тыс. гривен.

В то же время, по данным ГУД, в 2020 году вышеуказанные расходы составляли 253,415 тыс. гривен, из них: расходы на командировки руководителя ОП — 5,289 тыс. гривен, заместителей руководителя ОП — 91,955 тыс. гривен, расходы на командировки других работников ОП — 156,17 тыс. гривен.

Напомним , президент Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов.

В прошлом году Глава государства находился с визитами, в частности, в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.

 
ForUm

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