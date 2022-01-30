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Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призвал украинских чиновников сеять панику в обществе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Сегодня.

"Я категоричный противник распространения панических настроений в украинском обществе! Но, в то же время, считаю, что снижение угрозы широкомасштабного или местного вторжения России в Украину, или крупного исчезновения на Восточном фронте, никак не невозможно", – написал он.

Он отметил, что любые высказывания чиновников о том, что "Россия не нападет" могут быть демобилизацией украинскому обществу и отвлекать против способности нации нейтрализовать внешние угрозы.

По его словам, после таких "миротворческих" заявлений властей у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки боеприпасов, других средств.

Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой, что прежде, чем что-то объявлять, нужно сперва подумать.

"Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то произносить, надо хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти! От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины" – сказал он.

Напомним, Зеленский призвал не паниковать.

Украинский лидер заявлял, что знает что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден о российской угрозе, и призвал не паниковать.

"Нам не нужна паника. Нам нужно единство нашего народа. Народ должен быть уверен в своей армии и Президенте. Он должен доверять своей власти и спецслужбам", – Зеленский отвечая на вопросы представителей иностранных СМИ.

Также он рассказал, что спецслужбы перехватывают различную информацию и он всегда держит руку на пульсе происходящего.

"Есть разного характера перехваты информации. Мы понимаем, когда работает ДРГ, как работают ДРГ. Они работают как на Донбассе, на территории, которую мы контролируем, так и во многих областях нашего государства. Не хочу, чтобы была лишняя паника, но мы справляемся с такими вопросами нашими внутренними силами, партнеры нам помогают", – сказал он.
ForUm

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