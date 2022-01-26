Среди органов власти президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50% украинцев, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет –23%. По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

В региональном измерении во всех регионах наблюдается преобладание недоверия, хотя недоверие несколько растет с запада на восток.

Кабинету Министров и Верховной Раде доверяют меньше респондентов: соответственно, 14% доверяют правительству (баланс – -46%) и 11% доверяют парламенту (баланс – -56%). По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

Несколько лучше ситуация в случае правоохранительных органов: 30-35% доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальные полиции. Баланс доверия колеблется от –2% в случае Патрульной полиции до –14% в случае Национальной полиции. Хотя доля доверяющих этим институтам не изменилась по сравнению с декабрем 2020 года, но баланс во всех трех случаях стал несколько лучше. Значительных региональных отличий в доверии правоохранительных органов нет.