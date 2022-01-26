Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко, мама и сестра которого за последние 2 года, не имея соответствующего дохода, скупили имущества на ориентировочно 20 миллионов гривен, ежемесячно получает от государства по 20 тысяч гривен в качестве компенсации на аренду жилья в Киеве. Об этом говорится в сюжете Марии Землянской для Bihus.Info.

Так, за прошлый год из бюджета на аренду жилья для Клочко выделили 236 тысяч гривен. В 2020 – около 160 тысяч, а в первый год каденции, в 2019-м, нардеп получил 20 тысяч гривен.

Клочко с женой при этом являются официальными миллионерами. Согласно последней поданной декларации за 2020 год, сам нардеп получил 517 тыс. грн зарплаты и 820 тыс. грн от продажи авто. Жена нардепа также получила 368 тыс. грн за продажу транспортного средства, а также доход от предпринимательской деятельности – почти 3,4 млн грн. Свой ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019 года и сразу начала показывать миллионные заработки.

Кроме доходов, семья Клочков имела и миллионные сбережения. Только в наличных деньгах с супругой нардеп задекларировал 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов.

При этом официально собственного жилья в Киеве у Клочко нет. В его декларации указана арендованная квартира на 100 квадратов на окраине. Похоже, что на нее идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же как в декларации Клочка площади предлагают за 19 тыс. грн в месяц, что совпадает с выделенной из бюджета суммой.

Несмотря на отсутствие жилья, народный депутат почти каждый год обновляет автопарк. Так, за последние несколько месяцев у его семьи появилось два новых кроссовера – Volvo 2017-го года и Lexus 2018-го. Volvo, по официальной информации из декларации, стоила 900 тыс. грн, Lexus в декларации пока отсутствует, потому что вероятно оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичке стартуют от 1,3 млн.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, нардеп ответил, что это законно: «Я точно не нарушаю закон».

Напомним, в начале сентября журналисты Bihus.Info рассказывали, что мать Клочко – Наталья – в течение двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и Tesla Model X 2016 года. Рыночная стоимость этого имущества составляет примерно 14,5 млн грн, а старт стоимостных покупок совпал с попаданием сына в Верховную Раду.

В ответ на это нардеп выложил пост на Facebook, где возразил свое участие в финансировании маминого имущества. Зато заявил, что с недвижимостью ей помогла сестра, которая «является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании».

Журналисты взялись проверять эту версию и выяснили, что она не соответствует действительности.

Сестра нардепа Елена Грузицкая не имеет никакого бизнеса и, если верить реестрам, никогда не имела. Женщина работает в стоматологической клинике руководительницей и официально, по данным источников журналистов в налоговой, с начала этого года получала около 9000 гривен зарплаты в месяц (плюс еще по 1300 грн в месяц от другой стоматологической фирмы). Муж сестры работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия, и с начала года официально получает около 28 тыс. в месяц. За три последних года их семья совокупно заработала чуть больше миллиона гривен. Этой суммы не хватило бы даже на приобретение электрокара, оформленного на мать.

Механизм компенсации народным депутатам средств на аренду жилья (или гостиничного номера) действительно предусмотрен в законодательстве. Согласно ему, право на возмещение средств имеют те народные избранники, у которых нет жилья в Киеве или в его 30-ти километровой зоне. Доходы указанных лиц в данном случае не учитываются.