Правительство Германии настаивает на исключении для энергетического сектора, если будет принято решение запретить российским банкам осуществлять расчеты по операциям в долларах США в рамках санкций в случае эскалации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Германия обеспокоена, что если не сделать исключения, поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой, говорится в одном из документов, передает Интерфакс.

При этом осведомленный источник агентства отметил, что такое исключение не предотвратит потенциальных мер против трубопровода «Северный поток 2».

По данным собеседников агентства, другие крупные западноевропейские страны солидарны с Германией. Они отметили, что ряд крупных европейских стран также стремились добиться исключения в рамках обсуждения санкций и настаивали на переходных периодах до вступления ограничительных мер в полную силу, а также на защите существующих контрактов.

Один из чиновников заявил, что, исходя из обсуждений, последовавших за распространением документов с предложениями, исключение для энергетического сектора, скорее всего, будет частью окончательного пакета санкций, согласованных с США, которые будут применены в случае вторжения России в Украину.

По информации агентства, в случае «военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, угрожающего европейскому миру и безопасности», Германия готова подписать пакет, который может включать полную заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, дальнейшие ограничения в отношении суверенного долга и ограничения на рынке капитала для государственных предприятий, а также ограничения рынка капитала для некоторых российских государственных предприятий.

Кроме того, по данным Bloomberg, Берлин поддержит ограничения на импорт отдельных российских металлов и химических веществ, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров, ужесточение ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

В числе прочего Германия согласна на запреты на поездки и замораживание активов, нацеленные на олигархов, а также ограничения на инвестиции в России.

Обсуждение возможных финансовых санкций против РФ происходит на фоне обеспокоенности стран Запада передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.