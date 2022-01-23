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Основатель Amazon Джефф Безос собирает команду ведущих ученых, чтобы помочь в реализации его мечты о разработке технологии бессмертия.

Миллиардер вкладывает свои деньги в антивозрастной стартап под названием Alto Labs, к которому присоединились даже лауреаты Нобелевской премии.

Генеральным директором проекта стал Хэл Бэррон, бывший главный научный сотрудник фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline. Как пишет Сегодня, об этом сообщает Futurism со ссылкой на The Times.

В команду ученых, которым поручено победить смерть, вошли также:

доктор Шинья Яманака, лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года – за свою работу в области исследования стволовых клеток;

Дженнифер Дудна, со-лауреат Нобелевской премии 2020 года в области медицины и химии – за ее роль в разработке инструмента редактирования генов CRISPR.

Наряду с командой влиятельных ученых и исследователей стартап при запуске получил более 3 млрд долларов финансирования.

В основе стартапа лежит миссия по достижению биологического перепрограммирования. Это метод существенного омоложения клеток после того, как они созрели.

Теоретически клетки могли бы делать такие вещи, как восстанавливать ваше тело по мере его старения и даже лечить возрастные заболевания, такие как слабоумие.
ForUm

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