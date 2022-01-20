В системе Министерства обороны Украины установили День чествования защитников Донецкого аэропорта – 20 января.

Как сообщила пресс-служба ведомства, это сделано с целью военно-патриотического воспитания, чествования подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, защищавших Донецкий аэропорт от российского агрессора, и продолжение лучших боевых традиций.

Отмечается, что ежегодно в течение января будут организовываться и проводиться ряд торжественных и памятных мероприятий, посвященных Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

Это, в частности, мероприятия по оказанию почестей памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые обороняли Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный звон.

Также в воинских частях ВС Украины, высших военных учебных заведениях, библиотеках будут проводиться ряд тематических встреч, лекций, книжных выставок, просмотр и обсуждение документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и чествования защитников ДАПа.

В этот день семь лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня.