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Правоохранители при содействии работников аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» задержали группу расхитителей угля, сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

Как было установлено работниками территориального управления аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця», группа воров на протяжении 2021 года осуществляла хищение угля из железнодорожных вагонов на станции Кураховка. Об этом были проинформированы правоохранители.

14 января 2022 года сотрудниками полиции на станции Кураховка были задержаны около 30 человек в возрасте от 16 до 40 лет, подозреваемые в хищении груза.

На месте происшествия было обнаружено 190 полимерных мешков с углем. Кроме того, в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с твердым топливом. При перевешивании вагонов, из которых производилось хищение, общая нехватка груза (угля) составила 61 тонну. Сотрудниками Национальной полиции проводятся следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
ForUm

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