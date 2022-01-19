В семерку самых теплых лет на Земле вошел 2021 год, среднемировая температура в прошлом году была на 1,11 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней 1850-1900 годов.

Об этом в среду сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая ведет систематические наблюдения за погодой и климатом, пишет Green Deal.

«2021 год запомнится своей рекордной температурой около 50 градусов Цельсия в Канаде, сравнимой с показателями в жаркой пустыне Сахара в Алжире, а также исключительно сильными ливнями и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, засухой в районах Африки и Южной Америки», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В ВМО подчеркнули, что «глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата, как ожидается, продолжатся из-за рекордного уровня концентрации в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло».

Глава ВМО отметил, что изменение климата и связанные с погодой бедствия оказывают катастрофическое воздействие на население всех континентов.

В первую тройку самых теплых лет вошли 2016, 2019 и 2020 годы.