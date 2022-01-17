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«Газпром» в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на следующий месяц (февраль) не стал выбирать мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа», а также дополнительную транзитную мощность через Украину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные аукционов.

«Оператор газотранспортной системы Украины» распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС «Сохрановка». Все они остались невостребованными, свидетельствуют итоги сессии на Regional Booking Platform.

У «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Однако в январе концерн использует эти мощности лишь наполовину - средняя прокачка за 15 дней составляет 53 млн куб. м в сутки.

Также «Газпром» отказался бронировать на месяц вперед мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» (было предложено 89 млн куб. метров в сутки), свидетельствуют итоги сессии на GSA Platform.

На январь концерн бронировал мощности в 19,3 млн куб. м/сутки, но пока не пользовался ими. В декабре 2021 года «Газпром» также не делал месячного бронирования и выкупал мощности по необходимости на суточных аукционах.

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через эту страну закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 г. «Газпром» забронировал мощности на годовом аукционе, с октября 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.
ForUm

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