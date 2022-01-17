Водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, убитого попутчиками в 2016 году, похоронят в Днипре 21 января. Отпевание пройдет накануне в Киеве, в Свято-Михайловском соборе в 13:00, сообщила мама Тараса Ольга Король.

Как сообщал ForUm, утром 4 апреля 2016 года Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 года рождения, позывной «Тоф», уроженец РФ, гражданин Украины, житель г. Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 года рождения, позывной «Лука», уроженец и гражданин РФ, житель г. Макеевка Донецкой области.

5 августа 2016 года полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.

28 мая 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным и приговорил его к пожизненному заключению.

Сам Голуб на суде свою вину отрицал. На вопрос, что случилось с телом Познякова, он сказал: «Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы».

Также сообщалось, что Голуб в ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра. До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

7 декабря 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве Позднякове и оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого Голуба.

Тело Тараса нашли в декабре 2021 возле трассы Киев-Житомир. Потребовалось множество экспертиз, чтобы идентифицировать найденные останки.